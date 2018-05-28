В южноуральском доме престарелых стариков обложили данью

В Кунашакском районе завышали стоимость обслуживания подопечных дома – интерната для престарелых и инвалидов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Кунашакского района проведело проверку соблюдения законодательства при установлении размеров оплаты за предоставление социальных услуг в МСУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов села Новобурино».

«Установлено, что получатели социального обслуживания, поступившие в учреждение до 1 января 2015 года, были незаконно понуждены к перезаключению договоров на новых условиях, ухудшающих их положение», – отметили в прокуратуре. В соответствии с условиями договоров о предоставлении социальных услуг, заключенных до 1 января 2015 года, размер ежемесячной платы за стационарное обслуживание, вносимой вышеуказанными получателями социального обслуживания, составлял 75% установленной им пенсии. При начислении получателю социального обслуживания двух пенсий плата за стационарное обслуживание осуществлялась с одной из них по выбору последнего.

Однако по условиям новых договоров размер ежемесячной оплаты за социальное обслуживание значительно увеличен. С получателей социальных услуг должностными лицами учреждения незаконно удерживались 75% с дополнительных единовременных денежных выплат.

В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление в адрес директора МСУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов села Новобурино», в котором потребовал произвести перерасчет оплаты за социальное обслуживание для лиц, поступивших в стационарное учреждение до 1 января 2015 года.

По результатам рассмотрения представления требования прокурора удовлетворены в полном объеме, с 1 июня 2018 прекращено удержание 75% с единовременных денежных выплат клиентов.

Произведенный перерасчет излишне удержанных выплат у 8 подопечных учреждения в размере около 217 тысяч рублей будет перечислен на личный счет каждого путем возврата через пенсионный фонд.

В связи с допущенными нарушениями закона бухгалтер дома-интерната привлечена к дисциплинарной ответственности в виде замечания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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