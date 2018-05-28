На реконструкцию аэропорта «Челябинск» деньги даст «фабрика» ВЭБа

Реконструкция Челябинского аэропорта попала в пул фабрики проектного финансирования.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Внешэкономбанка, ВЭБ сформировал новый пул проектов, планируемых к рассмотрению в рамках программы «Фабрики проектного финансирования», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации в феврале 2018 года. В рамках Петербургского международного экономического форума с инициаторами проектов подписаны меморандумы о намерениях по организации финансирования 8 проектов в рамках программы «Фабрика проектного финансирования». Общая стоимость проектов более 700 миллиардов рублей.

Одним из восьми проектов стало строительство нового аэропортового комплекса внутренних линий аэропорта «Челябинск», общей стоимостью 3,6 миллиарда рублей. Инициатор проекта – АО «Челябинское авиапредприятие», группа «Новапорт холдинг».

В случае утверждения проекта в качестве участника «фабрики» «Новапорт» сможет получить на реконструкцию до 80% финансирования в качестве синдицированного кредита. Средства поступят тремя траншами: «транш А», обеспеченный выпуском облигаций с государственными гарантиями (от 10% до 40% финансирования), «транш Б» – кредит коммерческих банков со ставкой до 10% и «транш В» – средства ВЭба (необязательный, до 20% финансирования).

В настоящее время участниками Фабрики проектного фиансирования являются ВЭБ, Сбербанк России, Банк ВТБ, Газпромбанк, Евразийский банк развития, Всероссийский банк развития регионов (АО), ПАО «Совкомбанк», Международный инвестиционный банк, Банк Зенит, ПАО «Банк Уралсиб», АО Альфа-Банк, ПАО «Ак Барс» Банк, ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

Челябинск, Виктор Елисеев

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