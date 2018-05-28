Килограмм гашиша стоил челябинцу шести лет на свободе

Жителю Челябинска, выписавшему кило гашиша по почте, огласили приговор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УФСБ по Челябинской области, Центральный районный суд областного центра огласил приговор местному жителю, задержанному в августе 2017 года сотрудниками контрразведки за покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере.

Судом установлено, что челябинец приобрел год назад около 1 килограмма гашиша посредством Интернета в Санкт-Петербурге, перечислив продавцу 100 тысяч рублей. Впоследствии он планировал сбыть наркотическое средство с целью извлечения выгоды в столице Южного Урала. Однако был задержан контрразведчиками при получении посылки. При ее вскрытии оперативники обнаружили два гипсовых слепка, внутри которых находился гашиш. Наркотические средства изъяты из незаконного оборота.

Суд приговорил челябинца к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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