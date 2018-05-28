Центр Челябинска на весь день останется без воды

Челябинцев предупредили о плановом отключении водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в связи с заменой задвижек на водоводах д-100 и д-300, завтра, 29 мая, будет отключено водоснабжение в ряде домов и учреждений по улицам Воровского, Курчатова, Красная и Елькина.

Плановое время отключения с 9:00 до 20:00. Из-за ремонтных работ воды не будет по следующим адресам: улица Воровского, 13, 13в, 15, 15а, 15б, 17, 17б, 17в, 17г, 19а, 20а, 20б, 21а, 23а, 23б, 23в, улица Курчатова, 8, 8а, 8б, 10, 10а, 12а, 14а, 16а, улица Елькина, 88б, 92в, улица Красная, 113.

Работы проводит МУП «ПОВВ». Жителям рекомендуют сделать запасы воды.

Время окончания работ и другую информацию по отключениям уточняйте на сайте http://voda.uu.ru/ в разделе Отключения. Информация постоянно обновляется.

Челябинск, Виктор Елисеев

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