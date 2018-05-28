Предприятие южноуральского депутата четыре года уклонялось от налогов

Предприятие южноуральского парламентария из комитета по бюджету и налогам несколько лет занижало налоговые платежи.

Как сообщили РИА «Новый День» в следственном управлении СКР по Челябинской области, в ходе расследования уголовного дела в отношении директора коммерческого предприятия, возвращено в налоговую систему Российской Федерации 73,9 миллиона рублей.

Следователи СКР расследовали уголовное дело в отношении директора ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак», подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. По данным следствия, в период 2012-2015 годов, южноуралец представил в налоговые органы заведомо ложную информации, позволившую занизить сумму налога на добавленную стоимость, что повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме более 60 миллионов рублей.

«Поскольку подозреваемый в полном объеме с учетом пени и штрафа, то есть в сумме 73,9 миллиона рублей, возместил причиненный преступлением ущерб бюджетной системе Российской Федерации, следователем СК вынесено постановление о прекращении в отношении него уголовного преследования по основанию, предусмотренному частью 1 статьи 28.1 УПК РФ (прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности)», – сообщили в региональном следственном управлении.

Отметим, что президентом ЗАО КХП «Злак» является депутат Законодательного собрания Челябинской области, член комитета по бюджету и налогам Валерий Филиппов, а генеральный директором предприятия – его сын Артем Филиппов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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