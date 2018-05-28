Один к пяти: на шесть разрешенных пляжей в Челябинске придется три десятка «запретных» мест

Власти Челябинска покажут горожанам, где нельзя купаться.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», купальный сезон в областном центре официально начнется 1 июня и продлится до 31 августа. Об этом сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Александр Рымарев.

При этом наплыва желающих искупаться в первые дни июня в мэрии пока не ожидают: купание на городских водных объектах допускается при температуре воды +18 градусов и выше, в то время как синоптики прогнозируют на этой неделе продолжительные дожди и температуру воздуха в районе +15 градусов Цельсия.

«На данный момент шесть пляжей готовы к техническому освидетельствованию органом ГИМС. Оборудованные места для купания и отдыха будут располагаться на трех водоемах Челябинска: Шершневское водохранилище, озеро Смолино и Первое озеро», – рассказал г-н Рымарев.

Как уточнили в пресс-службе мэрии, акты технического освидетельствования намерены получить в этом году расположенные на Шершневском водохранилище пляж «Западный берег», городской пляж и пляж «Белый Парус»; пляж «Солнечный берег» (ул. Хуторная, 70/1) и пляж «Прибой» (за домом №79 по ул. Новороссийской) на озере Смолино и пляж рядом с пансионатом ветеранов войны и труда на пересечении пр. Давыдова – ул. Хохрякова на Первом озере.

А вот список мест, где купание запрещено, включает 29 «адресов». При этом, по словам Александра Рымарева, этот список был впервые утвержден специальным распоряжением администрации города. У каждого из «запретных» мест городские власти намерены установить специальные аншлаги, извещающие горожан о запрете на купание в указанном месте.

С подробным перечнем «адресов» можно познакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

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