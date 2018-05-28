Не для бедных: средняя цена путевки в ДОЛ для челябинцев превысила 25 тысяч рублей

В Челябинске средняя стоимость путевки в детский оздоровительный лагерь преодолела планку в 25 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если в 2017 году пребывание в детском оздоровительном лагере (ДОЛ) на протяжении смены продолжительностью 21 день обходилось, в среднем, в 23,6 тысячи рублей, то теперь, по данным председателя комитета по делам образования Челябинска Светланы Портье, родителям придется выложить за него 25,1 тысячу рублей.

Таким образом, при годовой инфляции 2,52% по итогам 2017-го, путевки прибавили в цене 6,3%.

При этом расходы на питание в учреждении выросли незначительно – на 15 рублей в день и 315 рублей за всю смену. Впрочем, эта статья занимается в цене путевки менее 24%.

Следует отметить, что повышение цен на отдых в детских оздоровительных лагерях произошло на фоне продолжающегося снижения среднедушевого денежного дохода южноуральцев: по итогам 2017 года он снизился к 2016 году на 1%, составив 23 тысячи 261 рубль. Таким образом, среднему южноуральцу по-прежнему не хватит месячного объема дохода для того, чтобы оплатить путевку в ДОЛ своему ребенку.

Челябинск, Виктор Елисеев

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