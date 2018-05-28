Страшная сказка про злобную эко-общественность: сенатор, не стесняясь, лоббирует интересы конкретного бизнеса

Сенатор Ирина Гехт и герой ток-шоу рассказали участникам ПМЭФ страшную сказку про злобный «СтопГОК».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках Петербургского международного экономического форума состоялась презентация исследования «Экозащита и эконападение: политические экологи в России и мире», авторами которого выступили политологи Сергей Михеев, Максим Жаров и Игорь Рябов.

Из этой троицы профессиональных политологов широкой публике знаком лишь первый, так как является достаточно частым гостем всевозможных «политических» ток-шоу, в ходе которых «правильные», «наши» политики и эксперты неизменно торжествуют безоговорочную победу над «ненашими», «прозападными», «проамериканскими», «проукраинскими» оппонентами. Причем неизменно при сочувствующей помощи ведущего ток-шоу.

Однако есть у этого доклада и четвертый «автор» – сенатор от Челябинской области Ирина Гехт, давняя знакомая экс-заместителя губернатора Челябинской области, а ныне – вице-президента Русской медной компании Олега Грачева. По крайней мере, ни одна из презентаций доклада не обошлась без ее активного участия.

Само исследование вместе с приложениями занимает почти 90 страниц текста формата А4. Однако дальше подзаголовка читать его желания не возникает. Просто потому что, после прочтения фразы «Технологии экологического противодействия реализации современных крупных инфраструктурных проектов в России», становится очевидной неприкрытая ангажированность доклада. Совершенно ясно, что дальше речь пойдет о том, как «плохие» эко-активисты мешают «хорошим» промышленникам.

И следующая чуть далее справка «Экологический экстремизм» в РФ в период 2009-2017 гг.» подтверждает сформированное названием мнение. Эко-активистам с ходу приклеивается язык «псевдоэкологи», причем, почему тру-политологи убеждены, что их оппоненты являются псевдоэкологами, авторы доклада не объясняют.

Дальше – больше. Содержание доклада заставляет усомниться в том, что его авторам известно значение термина «инфраструктура». Среди выбранных в качестве героев исследования «нехороших» эко-активистов называются общественные движения, протестовавшие против строительства газопровода «Северный поток -2» по территории Кургальского заказника, строительства завода сурьмяных концентратов в Свердловской области, против освоения Еланского и Елкинского месторождений медно-никелевой руды в Воронежской области, строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинской области, нефтеразведочных работ компании «Роснефть» на Южно- и Западночерноморском участках Черного моря в районе Новороссийска и Геленджика, а также против открытия новых угольных разрезов и добычи угля открытым способом в Кемеровской области.

Между тем, согласно «Большой советской энциклопедии», «инфраструктура (от лат. infra – ниже, под и structura – строение, расположение) – термин, появившийся в экономической литературе в конце 40-х гг. 20 в. для обозначения комплекса отраслей хозяйства, обслуживающих промышленное и с.-х. производство (строительство шоссейных дорог, каналов, портов, мостов, аэродромов, складов, энергетическое хозяйство, ж.-д. транспорт, связь, водоснабжение и канализация, общее и профессиональное образование, расходы на науку, здравоохранение и т. п.)». То есть, по сути, из шести указанных «объектов нападок» со стороны «псевдоэкологов» инфраструктурным является только один – газопровод «Северный поток – 2». Складывается впечатление, что сначала политологи получили один заказ – сделать доклад о противодействии реализации инфраструктурных проектов. А потом заказ поменялся, а подзаголовок остался прежним.

Впрочем, г-жа Гехт говорила на ПМЭФ тоже об инфраструктурном проекте. При этом употребляла она этот термин применительно конкретно к проекту Томинского ГОКа. Так и сказала: «Челябинская область – регион с достаточно серьезным накопленным экологическим ущербом – столкнулась с противостоянием с одним из инфраструктурных проектов». Остается лишь гадать: то ли патентованные политологи ввели в заблуждение бывшего педагога с уклоном в социальную работу Ирину Альфредовну Гехт, то ли наоборот.

Кстати, очень быстро выясняется, что сам по себе доклад занимает чуть больше 50 страниц. То есть, каждому «эко-врагу» его авторы уделяют менее 10 страниц, значительная часть из которых являет собой выжимки из презентаций инвесторов спорных, с точки зрения эко-активистов, проектов об их сути и пользе. Остальные три с небольшим десятка страниц представляют собой ряд приложений, в которых на уровне школьного реферата раскрыты некоторые аспекты экологического движения за рубежом. Научная ценность таких приложений весьма спорна. Зато в качестве намека на то, что названные в «исследовании» российские экологические организации являются частью «мировой закулисы» – вполне себе подойдут.

После появления доклада в России заговорили об угрозе репрессий против низовых экологических движений. Так что авторам доклада пришлось на форуме оправдываться. «Смысл не в том, чтобы кого-то подвергнуть репрессиям, смысл в том, чтобы найти компромисс между объективными задачами развития экономики, повышением качества жизни людей и борьбой за окружающую среду, – заверил Сергей Михеев. – Меня ни одна крайность не привлекает. Идеального решения нет. Иначе надо переходить к массовому дауншифтингу: уходить в леса, отказываться от производства, не строить города, не ездить на машинах».

Видимо, автор доклада настолько тщательно изучил программы всех «псевдоэкологов», что совершенно не заметил у того же «СтопГОКа» достаточно разработанную альтернативную программу экономического развития «Томинского направления» Челябинской агломерации – на основе развития сельскохозяйственных кооперативов, ориентированных на молочное животноводство (самая проблемная на сегодня отрасль сельского хозяйства в Челябинской области). Единственный вопрос, на который пока не дали ответа ее разработчики – это вопрос финансирования. Но ведь и Томинский ГОК, как выяснилось, будет строиться на заемные средства.

А вот сенатор Ирина Гехт с самого начала настаивала именно на репрессиях. Напомним, не так давно г-жа сенаторша предложила внести изменения в статью 8.5 «Сокрытие или искажение экологической информации» кодекса РФ об административных правонарушениях об увеличении штрафов для физических лиц за недостоверную экологическую информацию с 500-100 рублей до 50-100 тысяч рублей. Причем штрафовать нужно, заявила Ирина Гехт, не только за посты в соцсетях и комментарии на форумах, но и за устные высказывания на мероприятиях. А определять достоверность или недостоверность предложила чиновникам, из-за несогласия с позицией которых люди на эти самые «мероприятия» и выходят.

К столь радикальной законодательной инициативе ее подтолкнула именно история с Томинским ГОКом, признает сенатор. «Прошла общественная экспертиза, губернатор пошел навстречу, заказал профессиональную экспертизу в Горном университете. Получили результаты, показали, где есть слабые места. Переделали проект. Вы думаете, изменилось к проекту отношение тех, кто был изначально против? Нет», – возмущенно рассказала она, забыв, что «переделанный» проект обществу так и не показали.

Впрочем, эмоции нередко играют со спикерами злую шутку. Вот и здесь г-жа Гехт, не заметив, проговорилась, популярно объяснив не только слушавшим ее, но и всем, кто прочтет, – кто в доме хозяин. Видимо, забыв, что представляет в Совете Федерации всю Челябинскую область, а не отдельные «социальные группы», сенатор брякнула: «Где-то бизнес готов искать компромиссы». А чтобы бизнесу, не ровен час, не указывали на необходимость поиска компромиссов там, где он к этому «не готов», необходимо сформировать ответственное, экспертное, компетентное отношение, «в том числе и к экологической проблематике». Которое, разумеется, будет предполагать, среди прочего, способность почувствовать: хочет в данном конкретном случае бизнес искать компромиссы, или «барин сегодня не в духе».

Вполне оценили появление доклада и эко-активисты. «О чем и говорил. «Промышленники», руками Ирины Гехт и Ирины Яровой (вице-спикер Госдумы. – прим. НД), планируют отменить институт экологической экспертизы, во всяком случае – общественной, «закрутить гайки покрепче». «Доклад» этот сделан «на коленке», единственное его предназначение: подвести «теоретическую» базу под планирующееся ужесточение законодательства в сфере общественного контроля», – уверен член координационного совета движения «СтопГОК» Василий Московец.

Челябинск, Виктор Елисеев

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