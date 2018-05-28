ЕГЭ начался со скандала: задания «слили» в Интернет

Экзаменационная кампания в Челябинской области началась со скандала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 мая выпускники 11 классов сдавали единый государственный экзамен по географии, а также информатике и ИКТ.

Сегодня в центры сдачи ЕГЭ пришли около 1 тысячи 800 выпускников. И один сфотографировал свой вариант и выложил в Интернет.

Инцидент произошел в школе №105 во время ЕГЭ по информатике. Результаты экзамена школьника, поступившего таким образом, будут аннулированы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.05.18

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