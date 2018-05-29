Южноуралец, «угнавший» сам у себя авто, чтобы не отвечать за ДТП, предстанет перед судом

Уголовное дело жителя южноуральского ЗАТО, сообщившего об угоне своей машины, направлено в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Снежинск окончено уголовное дело в отношении местного жителя за ложный донос.

В дежурную часть отдела полиции обратился 25-летний горожанин, сообщив, что с неохраняемой автостоянки, расположенной по улице Щелкина, угнан принадлежащий ему автомобиль ВАЗ-21011. Также он рассказал, что лично обнаружил свой автомобиль в кювете автодороги по улице Широкая.

В ходе разбирательств сотрудники полиции выяснили, что мужчина, управляя своим автомобилем, не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. По словам молодого человека, после совершения ДТП он выпил спиртного. Понимая, что может быть привлечен к административной ответственности за невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием (за это ему грозил штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав), житель Снежинска решил сообщить, что его автомобиль угнали, и к ДТП он не имеет никакого отношения.

В следственном отделе ОМВД России по ЗАТО Снежинск в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 Уголовного кодекса РФ (заведомо ложный донос о преступлении). За совершение данного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В настоящее время уголовное дело направлено в Снежинский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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