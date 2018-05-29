«Курьер», пойманный с тридцатью кило «синтетики», предстанет перед судом

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконном обороте около 30 килограммов синтетического наркотика.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении участника организованной группы, обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотического средства, совершенный организованной группой, в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина в 2016 году вступил в преступную группу, сбывавшую наркотики на территории России. Ему была определена роль «курьера» Интернет-магазина, в обязанности которого входила перевозка крупнооптовых партий наркотических средств по территори Российской Федерации.

В декабре 2017 года наркокурьер был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов, у него было изъято около 30 килограммов синтетического наркотического средства.

На имущество обвиняемого стоимостью 572 тысячи рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сосновский районный суд Челябинской области.

Челябинск, Виктор Елисеев

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