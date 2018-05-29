«Все свое ношу с собой»: в Челябинске ликвидировали передвижную нарколабораторию

В Челябинске полиция ликвидировала нарколабораторию и интернет-магазин по продаже психотропного вещества.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в ходе мероприятий сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков задержано четверо граждан. Двое из них, 1986 и 1987 годов рождения, использовали переносную лабораторию для изготовления амфетамина. Челябинцы распространяли наркотики с помощью созданного для этих целей интернет-магазина и так называемых закладок – тайников.

Также полицейскими задержана 25-летняя женщина, распространявшая амфетамин путем закладок, и мужчина-покупатель наркотика, 1984 года рождения. Установлено, что незаконный оборот амфетамина был организован с использованием криптовалют на одной из площадок, расположенных в так называемом «теневом Интернете».

Всего из незаконного оборота сотрудниками УНК ГУ МВД изъято около 80 граммов психотропного вещества.

По данным фактам следствием управления МВД России по Челябинску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, квалифицируемых частью 2 статьи 228 (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей) и частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей) Уголовного кодекса РФ. Санкция данных частей статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти и двадцати лет соответственно.

Трое задержанных в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации водворены в изолятор временного содержания, в отношении покупателя избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.18

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