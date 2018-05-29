В Челябинской области отдали под суд инспектора Госжилинспекции

В суд направлено уголовное дело сотрудника Госжилинспекции Челябинской области, обвиняемого в получении взятки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня прокурор Еманжелинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего инспектора Государственной жилищной инспекции Челябинской области, обвиняемого в получении взятка.

По версии следствия обвиняемый в июле 2017 года, будучи инспектором ГЖИ, получил от директора управляющей компании 50 тысяч рублей. Так коммунальщик отреагировал на настойчивые предложения чиновника не проводить в будущем проверки предприятия и не привлекать к административной ответственности на возмездной основе.

Заплатив инспектору, директор УК отправился в полицию, где обо всем рассказал. Было возбуждено уголовное дело. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Арестованы денежные средства на сумму 12 тысяч рублей.

Материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Калининский районный суд Челябинска (по месту окончания преступления). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2 до 4 миллионов рублей, либо лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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