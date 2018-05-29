Для руководителя челябинского штаба Алексея Навального нашли статью об экстремизме

Руководителя челябинского штаба Алексея Навального подозревают в принадлежности к организации иеговистов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в квартире Бориса Золотаревского, возглавляющего штаб Алексея Навального в Челябинске, в ходе обыска найдена литература из списка экстремистских материалов.

По некоторым данным, речь идет об изданиях организации «Свидетели Иеговы», деятельность которой запрещена в России.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ограничились лишь официальным комментарием. «Сотрудниками полиции в Советском районе Челябинска в ходе проведенных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ, по месту проживания одного из фигурантов дела, мужчины 1997 года рождения, обнаружена литература, включенная в Федеральный список экстремистских материалов. Кроме того, сотрудниками полиции найдены документы и сертификаты, подтверждающие членство мужчины в организации, запрещенной решением Верховного Суда Российской Федерации и признанной на территории страны экстремисткой. Изъятое направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение».

Подтверждать, что речь идет именно о Борисе Золотаревском, в региональном полицейском главке отказались.

Между тем, вчера поздно вечером стало известно, что еще 11 мая в отношении участников акции «Он нам не царь», прошедшей 5 мая, возбуждено уголовное дело именно по статье «Хулиганство». Об этом в своем Telegram-канале глава федерального штаба Навального Леонид Волков. Уголовное дело возбудили в отделе полиции «Центральный», по нему проходит более десяти человек, сообщил оппозиционер.

В постановлении, опубликованном Волковым, говорится, что челябинцы демонстрировали «явное неуважение к обществу, публично, открыто, в присутствии людей, осознавая, что грубо нарушают общественный порядок и выражают явное неуважение к обществу, проявляя политическую ненависть, скандировали враждебные, недоброжелательные, неприязненные, проникнутые социальной ненавистью лозунги в отношении президента РФ Путина В.В. и также в отношении губернатора Челябинской области Дубровского Б.А.». Речь идет о лозунгах «Путин, уходи» и «Дубровского в отставку».

При этом, по информации руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, уголовное дело первоначально было возбуждено по части 1 статьи 213, но потом переквалифицировано на более тяжкую часть 2 статьи 213. Что интересно, Борис Золотаревский в шествии 5 мая не участвовал: к тому времени он был уже задержан полицией. В настоящее время он отбывает административный арест.

Челябинск, Виктор Елисеев

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