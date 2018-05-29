«Маски-шоу» проходят на третьем за неделю челябинском заводе

Силовики нагрянули на завод в Металлургическом районе Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сей раз обыски проходят на заводе «Прогресс», занимающемся производством опор трубопроводов и металлоконструкций.

Об обысках сообщают жители Металлургического района и сотрудники предприятия. По словам очевидцев, цитируемых 31tv.ru, силовики в масках и бронежилетах заняли проходную предприятия и никого не пропускают внутрь.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области не опровергают и не подтверждают проведение на территории ООО «Завод Прогресс» оперативных мероприятий.

Не исключено, что обыски проходят в рамках возбужденного в прошлом году уголовного дела по факту загрязнения окружающей среды. Напомним, в минувшую пятницу обыски прошли на Челябинском металлургическом комбинате и предприятии «Мечел-Кокс». После этого представители предприятий «Мечела» заявили о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе оперативных мероприятий. Кроме того, они с возмущением отметили, что, хотя уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, вопросы у силовиков есть только к группе «Мечел».

Территория завода «Прогресс» располагается недалеко от территории ЧМК. И он или его арендаторы также могут входить в число потенциальных подозреваемых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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