«Все боялись, что рванет, но не расходились»: в центре Челябинска загорелась «Газель»

В центре Челябинска загрелась грузовая «Газель».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло на площади Революции: автомобиль двигался по улице Цвиллинга от проспекта Ленина в сторону вокзала. Сразу за перекрестком из-под капота повалил густой черный дым.

«Все вокруг боялись, что вот-вот прогремит взрыв, но все равно не расходились и продолжали снимать на видео», – цитирует очевидцев «Первый областной». Прибывшие на место пожарные справились с проблемой за минуту: возгорание полностью ликвидировано в 13:51. сообщили в ГУ МЧС России по Челябинской области.

«Газель» получила серьезные повреждения: моторный отсек выгорел полностью.

Челябинск, Павел Зварзин

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