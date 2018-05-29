В Чебаркуле подросток стащил из кухни санатория алюминиевые баки и упаковки с соком

Подросток-южноуралец опустошил столовую одного из санаториев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Чебаркульский» поступило сообщение от работника одного из санаториев о краже из помещения столовой.

Сотрудники полиции на месте происшествия установили, что ночью неизвестные, проникнув в столовую через окно, похитили три алюминиевых бака различной емкости и более двадцати упаковок с соком. Экспертом-криминалистом с места преступления изъяты следы обуви и рук. Ущерб, причиненный лечебному учреждению, составил около 5 тысяч рублей.

По горячим следам сотрудниками отдела уголовного розыска задержан подозреваемый в совершении преступления – 15-летний местный житель. На одном из ближайших пунктов приема металла полицейские обнаружили и изъяли похищенные баки и вернули их владельцу.

По данному факту в следственном отделе МО МВД России «Чебаркульский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, квалифицируемого частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). За преступление, совершенное с незаконным проникновением в помещение, санкция – лишение свободы на срок до пяти лет.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.18

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