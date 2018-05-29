Нашли в кабине: в Челябинске на вокзале погиб сотрудник РЖД

На железнодорожном вокзале в Челябинске погиб помощник машиниста.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь с 28 на 29 мая на станции «Челябинск главный.
Тело 38-летнего работника златоустовского депо обнаружили в кабине электровоза. К месту ЧП вызвали скорую медицинскую помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть южноуральца. Как пишет «Первый областной», предварительной причиной смерти называют удар электрическим током.
В пресс-службе ЮУ ЛУ МВД на транспорте гибель сотрудника подтверждают, однако от дальнейших комментариев воздерживаются.
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 29.05.18
В Чебаркуле подросток стащил из кухни санатория алюминиевые баки и упаковки с соком. / «Все боялись, что рванет, но не расходились»: в центре Челябинска загорелась «Газель». / На челябинских заводах продолжаются обыски. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2018, РИА «Новый День»