Нашли в кабине: в Челябинске на вокзале погиб сотрудник РЖД

На железнодорожном вокзале в Челябинске погиб помощник машиниста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в ночь с 28 на 29 мая на станции «Челябинск главный.

Тело 38-летнего работника златоустовского депо обнаружили в кабине электровоза. К месту ЧП вызвали скорую медицинскую помощь, однако медикам оставалось лишь констатировать смерть южноуральца. Как пишет «Первый областной», предварительной причиной смерти называют удар электрическим током.

В пресс-службе ЮУ ЛУ МВД на транспорте гибель сотрудника подтверждают, однако от дальнейших комментариев воздерживаются.

Челябинск, Виктор Елисеев

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