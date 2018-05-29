Возвращение к истокам: пресс-секретаря южноуральского губернатора ссылают в Миасс

Руководитель пресс-службы губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин претендует на пост главы Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Федечкин стал шестым кандидатом на должность миасского мэра.

До него о желании возглавить самый нестабильный муниципалитет Челябинской области заявили и.о. градоначальника Григорий Тонких, директор «Агентства регионального развития» (АИР) Анатолий Лобко, экс-директор Миасского МФЦ Валентин Вертипрахов, сотрудник Тургоякского рудоуправления Дмитрий Сундеев и пенсионер ФСБ Александр Иванов.

41-летний Дмитрий Федечкин – уроженец Миасса. В 1996 году начал работать корреспондентом газеты «Уральский автомобиль» – корпоративного издания автозавода «Урал», дорос до поста заместителя редактора. В 2003 году закончил ЧелГУ, а в следующем году возглавил пресс-службу автозавода.

После увольнения из пресс-службы, в 2009-2010 годах работал директором газеты «Миасский рабочий», одновременно исполняя обязанности главного редактора издания.

В 2010 году Дмитрий Федечкин устроился в правительство Челябинской области, возглавив главное управление по делам печати и массовых коммуникаций и занимаясь муниципальной прессой. В 2012 году уволился в связи с расформированием структуры. Через некоторое время, вслед за экс-пресс-секретарем экс-губернатора Ильей Ананьевым перебрался в Свердловскую область, где возглавил департамент по делам печати регионального правительства. В январе 2015 года Ананьев покинул пост вице-губернатора Свердловской области, следом пришлось уволиться и Федечкину. И опять же вслед за Ананьевым он «всплыл» в министерстве сельского хозяйства России, но продержался там не более полугода: Александр Ткачев, возглавивший ведомство в апреле 2015 года, привел свою команду пиарщиков с несколько иными принципами работы, и южноуральцам пришлось уйти.

В январе 2016 года Федечкин вернулся в Челябинск и стал руководителем пресс-службы губернатора.

В последнее время Дмитрий Федечкин находился в крайне шатком положении. Одно время даже ходили слухи о том, что он положил на стол губернатору заявление об отставке. Возможно, именно с этим связано желание чиновника вернуться в родной Миасс. Впрочем, эксперты считают, что в конкурсе на пост главы города он будет лишь спарринг-партнером Анатолия Лобко, которого продвигает вице-губернатор Руслан Гаттаров. Самому же Федечкину прочат пост заместителя главы Миасса по социальным вопросам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.18

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