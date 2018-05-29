В Сосновском районе такси въехало в стену жилого дома

На Южном Урале очередное такси попало в ДТП.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 28 мая. Об этом очевидцы сообщили в сообществе «Такси клуб Челябинск».

Машина с логотипами «Яндекс.Такси» на скорости врезалась в дом. По предварительной информации, водитель не справился с управлением на мокрой трассе. По счастливой случайности обошлось без жертв, рассказали южноуральцы.

«Авария произошла в ста метрах от поворота на деревню Султаева, – рассказала очевидец. – Такси выехало на обочину и врезалось в жилой дом. Машина превратилась в груду металла, здание не пострадало».

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области уточнили, что в аварии никто не пострадал. По факту ДТП в ГИБДД Сосновского района проводится проверка, выясняются обстоятельства.

Отметим, аварии с участием такси быстро становятся в Челябинске и области вполне обыденным явлением. Так, 8 апреля иномарка с логотипом популярного сервиса такси столкнулась лоб в лоб с японской легковушкой. Оба водителя были госпитализированы, пассажир такси погиб. А 14 апреля такси «Фольксваген Поло» сбило 17-летнего подростка, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Молодой человек погиб.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 29.05.18

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