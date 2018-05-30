У двадцати южноуральцев подозревают клещевой энцефалит

Число пострадавших от нападения клещей в Челябинской области превысило 4 тысячи человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, на 25 мая в медицинские организации Южного Урала обратилось 4 тысячи 380 пострадавших от укуса клещей, в том числе 1 тысяча 193 ребёнка. За аналогичный период 2017 года пострадало 4тысячи 418 человек, в том числе 1 тысяча 229 детей. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 20 человек.

«Напоминаем, что очень важно при посещении садовых участков, кладбищ, парков, скверов, леса и др. в предупреждении клещевых инфекций не допустить присасывания клеща. Для этого необходимо проводить само- и взаимоосмотры, использовать защитную одежду, однотонную, светлую, на которой легче обнаружить клещей, максимально закрывающую тело, а также применять акарицидно – репеллентные средства», – советуют специалисты ведомства.

С начала сезона в области исследовано от населения 1 тысяча 487 клещей на зараженность клещевыми инфекциями: из них 0,6 % клещей – инфицированы вирусом клещевого энцефалита, 8,5 % – боррелиями.

С целью предупреждения укусов клещом населения проводится противоклещевая обработка территорий мест массового отдыха, на текущий период обработано 3 тысячи 430,8 гектара. Учитывая, что клеща можно подцепить и при посещении садовых участков, садовым товариществам рекомендовано организовать очистку территории с последующей акарицидной обработкой.

В случае укуса клещом пострадавшим необходимо обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию (в рабочие дни – в инфекционный кабинет поликлиники по месту жительства, в выходные и праздничные – в травмпункт). При отсутствии возможности удалить клеща медицинским работником, можно удалить его самостоятельно, при этом руки должны быть защищены любым способом (можно использовать пинцет, перчатки, нитку и др.), так как при его раздавливании можно инфицироваться.

Челябинск, Виктор Елисеев

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