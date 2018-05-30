Полиция конфисковала у южноуральца пять кило героина

В Челябинске полициейские изъяли у мужчины около пяти килограммов героина.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, оперативниками управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Челябинской области в результате проведенных мероприятий в областном центре на автодороге Меридиан задержан водитель автомобиля «Лада, у которого обнаружено и изъято около 600 граммов героина.

В ходе дальнейшей работы сотрудники полиции установили местонахождение тайника с аналогичным наркотическим средством. В нем стражи порядка также обнаружили порядка 600 граммов героина. При проведении обыска в квартире задержанного полицейские изъяли 3 килограмма 700 граммов такого же наркопорошка, расфасованного в шесть полиэтиленовых свертков. Таким образом, общий вес изъятого сотрудниками полиции героина составил порядка пяти килограммов.

По факту незаконного оборота наркотика следственной частью следственного управления УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ. Наказание по указанной части статьи – до двадцати лет лишения свободы. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за использование заведомо подложного документа (часть 3 статьи 327 УК РФ).

Челябинск, Виктор Елисеев

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