На Южном Урале объявлено экстренное предупреждение

В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 31 мая на территории региона ожидается облачная погода с прояснением, в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер юго-западный, западный 8-13 метров в секунду, отдельные порывы 18-23 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8-13 градусов, днём +12-17градусов Цельсия, в горах +7-12.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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