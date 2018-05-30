В Челябинске муниципальный перевозчик снижает цены на проезд

Челябинский городской электротранспорт снижает стоимость проезда.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 1 июня проезд на маршрутах ООО «ЧелябГЭТ» обойдется горожанам в 20 рублей. Но только в случае оплаты наличными. Такие объявления появились в трамваях и троллейбусах областного центра.

Кроме того, соответствующие тексты получили водители муниципального перевозчика для объявления по громкой связи. Как рассказал «Новому Дню» начальник управления транспорта Челябинска Роман Болотов, эта акция, инициатором которой выступило руководство ООО «ЧелябГЭТ», будет носить сезонный характер и продлится до конца лета.

При этом в мэрии не считают, что подобный шаг приведет к конфликту между двумя муниципальными перевозчиками – ООО «ЧелябГЭТ» и ООО «Общественный городской транспорт», обслуживающий автобусные маршруты. «Это нормальная конкуренция. Не исключено, что за первой компанией потянутся и другие перевозчики, – отметил Роман Болотов. – Тем более что маршруты двух наших муниципальных перевозчиков в достаточной степени разведены между собой, и между ними нет прямой конкуренции. В любом случае, два руководителя смогут найти общий язык».

Что касается распространения акции только на оплату наличными, руководитель управления транспорта признал, что сам возражал против подобной «дискриминации» в ходе обсуждения сезонного снижения стоимости проезда. «Не исключено, что это будет только на первом этапе, – рассказал он. – С «наличкой» проще. В случае с картами необходимо перенастраивать программное обеспечение. Но вполне возможно, что на следующих этапах действие акции распространится и на транспортные карты. Но хочу подчеркнуть, что решение должен принимать перевозчик».

Челябинск, Виктор Елисеев

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