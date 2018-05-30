Руководителя штаба Навального в Челябинске задержали на выходе из спецприемника

Руководителя челябинского штаба Навального Бориса Золотаревского полиция задержала на выходе из спецприемника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о задержании оппозиционера сообщили его сторонники, встречавшие Бориса Золотаревского у спецприемника.

«На выходе из спецприемника, где только что выпустили Бориса Золотаревского после 25 суток ареста, 3 сотрудника центра Э сразу же его снова задержали», – написал в соцсетях Алексей Табалов, исполнявший обязанности руководителя штаба на время ареста Золотаревского.

В настоящее время в квартире Бориса Золотаревского проходит обыск. «Участвую в обыске на квартире у Борис Золотаревский в качестве законного представителя. В моем требовании не начинать обыск без адвоката следователь отказал. Через 2 минуты после начала обыска приехал адвокат, но его не пустили в квартиру», – сообщает Алексей Табалов.

Напомним, вчера стало известно о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство» по следам акции протеста «Он нам не царь», состоявшейся 5 мая. Также вчера пресс-служба ГУ МВД сообщила об обыске, проведенном в рамках расследования дела о хулиганстве, в ходе которого в квартире Бориса Золотаревского нашли литературу экстремистского содержания. В официальном комментарии представители силовиков отказались подтверждать, что речь именно о Золотаревском. Между тем, стало известно, что речь идет именно о нем и о литературе организации «Свидетели Иеговы».

Челябинск, Виктор Елисеев

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