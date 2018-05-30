После саммитов: экономический эффект от ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» для Южного Урала неочевиден (ВИДЕО)

ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» начнут строить после саммитов ШОС и БРИКС.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», концессионное соглашение о строительстве и эксплуатации ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» правительство России и ХП «Уральская скоростная магистраль» должны подписать до конца года. Об этом сообщил генеральный директор партнерства Сергей Бревнов.

Напомним, предложение о заключении концессионного соглашения на создание ВСМ хозяйственное партнерство направило федеральному кабинету министров в январе нынешнего года. Однако предложенные условия не устроили Москву. Сейчас продолжаются переговоры по условиям, на которых правительство РФ будет готово подписать документ. По словам Сергея Бревнова, они продлятся до 30 сентября этого года, а сам договор планируется подписать в конце года.

Следующие два года (2019-2020) уйдут на проектно-изыскательские работы и разработку проекта. И лишь в 2021 году планируется начать строительство. При этом объем инвестиций г-н Бревнов назвать отказался. Зато заверил, что в 2025 году ВСМ начнет свою работу.

Магистраль свяжет два мегаполиса – Челябинск и Екатеринбург. Предполагается, что по ВСМ будут курсировать 5 скоростных поездов (до 300 километров в час) по маршруту Челябинск – аэропорт «Челябинск» – аэропорт «Кольцово» – Екатеринбург, а также четыре ускоренных региональных состава (до 200 километров в час), которые будут останавливаться еще на двух станциях – рядом с ЗАТО Снежинск и в Сысерти. Скоростные поезда будут преодолевать расстояние от Челябинска до Екатеринбурга примерно за 1 час 10 минут.

При этом значительный экономический эффект от создания ВСМ получат Снежинск и Сысерть, отметил гендиректор УСМ: в Снежинске (за границей собственно ЗАТО) планируется создание территории плотной комплексной застройки (проект пока не ясен), а Сысерть получит дополнительный стимул для дальнейшего развития.

Опираясь на рассказы высоких чинов, можно сделать вывод: наибольшую выгоду от создания ВСМ получит Свердловская область. Собственно, уже получает: ВСМ указана одним из пунктов в заявке Екатеринбурга на проведение в городе EXPO-2025. По замыслу организаторов, Челябинск может стать дополнительной площадкой для размещения гостей форума в случае, если Екатеринбург не справится с потоком прибывающих. А по ВСМ можно будет достаточно быстро и комфортно добраться из столицы Южного Урала к месту проведения выставки.

Кроме того, намного быстрее отдачу от реализации проекта получит расположенная в Свердловской области Сысерть, где эффект от запуска ВСМ наложится на эффект поступательного развития города. Тогда как Снежинску лишь предстоит создать новое пространство на своей границе. К тому же, Снежинск давно уже в большей мере тяготеет к Екатеринбургу, в силу территориальной удаленности от центра Челябинской области.

Большие надежды власти Южного Урала возлагали на участие предприятий региона в строительстве. Но с этим пока тоже нет особенной ясности.

Сергей Бревнов: У нас нет производств, способных обеспечить ВСМ материалами и оборудованием

Впрочем, г-н Бревнов признает, что теоретически уральские предприятия могут претендовать на 80% в обеспечении строящейся магистрали. Если, конечно, успеют модернизировать производство и освоить новые западные технологии (напомним, начнется строительство уже через 2,5 года). Но и тогда южноуральским промышленникам никто не гарантирует участия.

Так, пока из крупных поставщиков материалов звучит название Челябинского металлургического комбината, готового поставить для ВСМ рельсы нужной длины. Но в этом же сегменте работает входящий в «Евраз Групп» Нижне-Тагильский металлургический завод.

Заказ на подвижной состав может получить расположенный в Верхней Пышме «Уральский локомотив» (совместное предприятие холдингов «Синара» и Siemens).

Хотя остаются еще необходимые при строительстве и возведении насыпей щебень и песок. Кто знает, может, именно эту нишу и займут предприниматели из Челябинской области.

А вот удастся ли уральцам воспользоваться новыми компетенциями в дальнейшем, пока неизвестно. По словам Сергея Бревнова, развертывать производственные мощности с прицелом на участие в создании ВСМ «Евразия», призванной соединить Берлин и Пекин, преждевременно: решение об ее строительстве не принято. Неизвестно даже, когда начнется строительство участков от Екатеринбурга в сторону Москвы и от Челябинска на юг или на запад (направления тоже пока не определены). Так что в ближайшее время ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» останется 200-километровым обрубком. И когда он станет частью магистрали «Пекин – Берлин», неизвестно.

Челябинск, Виктор Елисеев, Николай Бутов

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