«Сопоставимо с автобусом»: в Уральской скоростной магистрали назвали примерную стоимость проезда по ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Разработчики рассказали о возможном тарифе на проезд из Челябинска в Екатеринбург по высокоскоростной магистрали.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к 2030 году пассажиропоток ВСМ «Челябинск – Екатеринбург» составит 2,7 миллиона человек в год. Об этом заявил руководитель экспертной группы Центра экономики инфраструктуры Максим Фадеев.

более 30% этой цифры будет сформировано за счет индуцированного спроса, то есть это будут люди, которые раньше крайне редко ездили из Челябинска в Екатеринбург или из Екатеринбурга в Челябинск и изменили свое отношение к таким поездкам именно благодаря запуску ВСМ. Если оценивать пассажиропоток с учетом транзитных пассажиров между Нижним Тагилом и Челябинском, а также Тюменью и Челябинском, то эта цифра выйдет на уровень 3,5 миллионов пассажиров в год. А в случае запуска ВСМ «Евразия» (Берлин – Пекин) – до 4 миллионов человек в год.

Достичь этого планируется за счет гибкой тарифной политики, сообщил генеральный директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов. Правда, подобная гибкость может навести на мысли о готовности будущего оператора ВСМ к демпингу на рынке пассажироперевозок. «Стоимость проезда на скоростном поезде будет конкурентоспособна, на уровне цены билета в автобусе», – пообещал г-н Бревнов.

Это не значит, что цены будут одинаковы: билет на поезд окажется дороже. Но с учетом большей безопасности поездки, а также за счет сокращения времени поездки воспользоваться ВСМ может оказаться более привлекательным, уверены разработчики.

Однако будет ли тариф экономически обоснованным – неизвестно. Так, сравнивая действующие тарифы на скоростной магистрали «Москва – Санкт-Петербург» и потенциальные тарифы магистрали «Челябинск – Екатеринбург», ученый из ЧелГУ Павел Дегтярев предположил, что поездка обойдется примерно вдвое дороже, чем на автобусе. Между тем, автобусы между этими двумя городами всегда ездят полупустыми, напомнил эксперт.

Разработчики нашлись с ответом на это возражение. Но ответ вызвал другой вопрос. По словам разработчиков, ВСМ «Москва – Санкт-Петербург» конкурирует с авиасообщением, а в нашем случае речь о конкуренции с автобусными перевозками, поэтому тарифы будут устанавливаться с оглядкой на автобусы. Но в ответе не прозвучало ни слова об экономической обоснованности такого тарифа. Более того, было сказано, что во время наименьшего пассажиропотока цены, возможно, будут даже ниже, чем в автобусах. Зато в периоды пикового спроса цены будут поднимать.

Что касается себестоимости провоза пассажира, Сергей Бревнов отказался называть эту цифру. Еще раз подтвердив подозрение, что «битву» за пассажира уральская ВСМ, возможно, готова вести с помощью демпинга.

Челябинск, Виктор Елисеев

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