Силовики вновь нагрянули на «Мечел» в Челябинске

Полиция и Росприроднадзора вернулись на ЧМК и «Мечел-Кокс» с обысками.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 30 мая, представители ГУ МВД по Челябинской области и регионального управления Росприроднадзора провели обыски и выемку документов на входящих в группу «Мечел» Челябинском металлургическом комбинате и предприятии «Мечел-Кокс».

Документы изъяли в заводоуправлении «Мечел-Кокса» и центральной лаборатории предприятия.

Напомним, в полицейском главке Южного Урала расследуют два уголовных дела по факту загрязнения воздуха и сброса ртути в реку Миасс. Оперативные действия активизировались после подписания президентом России Владимиром Путиным «майских» указов, в которых особый акцент был сделан на проблемах экологии. После этого же руководитель регионального управления Росприроднадзора Виталий Курятников в ходе одного из круглых столов заявил, что челябинские предприятия ждет «вал» внеплановых проверок.

Буквально в ту же неделю, когда г-н Курятников выступил с этим заявлением начались жесткие обыски на предприятиях группы «Мечел»: в минувшую пятницу силовики навестили «Мечел-Кокс» и ЧМК, причем на предприятиях обвинили их к неоправданной жесткости. 29 мая сотрудники Росприроднадзора вместе с коллегами из ФСБ провели обыски на заводе «Прогресс», также расположенного в Металлургическом районе Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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