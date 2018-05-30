Число претендентов пост мэра Миасса выросло до десяти

Десять кандидатов будут бороться за пост главы Миасса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последний день подачи заявок конкурсная комиссия по выборам мэра Миасса получила еще 4 пакета документов.

К списку кандидатов присоединились общественница Татьяна Якимова, председатель комитета по делам молодежи администрации города Данила Михеев, депутат Миасского городского собрания, врач-реаниматолог Константин Башлыков и депутат Законодательного собрания Челябинской области, бизнесмен Валихан Тургумбаев.

Напомним, ранее желание побороться за пост главы Миасса изъявили и. о. мэра Григорий Тонких, экс-глава города Валентин Вертипрахов, руководитель «Тургоякского рудоуправления» Дмитрий Сундеев, пенсионер ФСБ Александр Иванов, директор Агентства инвестиционного развития Челябинской области Анатолий Лобко и пресс-секретарь южноуральского губернатора Дмитрий Федечкин.

Конкурс по выборам мэра Миасса назначен на 6 июля.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 30.05.18

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