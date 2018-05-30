Нежданчик: правительство РФ «завернуло» экологический законопроект южноуральского губернатора

Федеральное правительство отказалось поддержать законопроект властей Южного Урала о новом механизме квотирования вредных выбросов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документ не может быть рекомендован к принятию Государственной Думой. Таково заключение правительства по проекту закона об атмосферном воздухе, разработка которого была инициирована губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

Напомним, инициатива появилась в прошлом году, когда власти Южного Урала предложили пересмотреть механизм квотирования выбросов с учетом сводных расчетов ПДК. Однако первую редакцию законопроекта в Москве отвергли, прислав в феврале нынешнего года отрицательное заключение.

В апреле чиновники отчитались об исправлении всех замечаний правительства РФ. Более того, ряд СМИ со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщили о том, что исправленный законопроект направлен на рассмотрение в Госдуму.

Однако эта информация оказалась недостоверной. Выяснилось, что и вторую редакцию поправок в ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» отвергли Минприроды, Минэкономразвития, Минфин, Минюст РФ и институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ. А 23 мая правительство РФ направило отрицательный вызов на законопроект.

«Механизм квотирования излишне детализирован и содержит внутренние противоречия. Представляется неясным, как соотносятся между собой предлагаемые законопроектом квоты концентрации вредных веществ и сводные расчеты загрязнения атмосферного воздуха», – отмечено в окончательном отзыве правительства РФ.

«Правительством РФ законопроект не поддерживается», – следует неутешительный вывод.

Челябинск, Виктор Елисеев

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