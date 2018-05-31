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Четверг, 31 мая 2018, 09:40 мск

Новости Челябинск

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ОТВ назначили нового генерального директора

Председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин назначен генеральным директором АО «Областное телевидение».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на новую должность Дубровин заступит с 1 июня. Ему поручено объединить в единый холдинг все медиа-ресурсы, контролируемые правительством области.

Прежнему руководителю ОТВ Светлане Яремчук предложен статус советника генерального директора компании.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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