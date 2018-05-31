Глава Минприроды России пообещал челябинским промышленникам «боевые действия»

Министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин провел первый «региональный час» с руководством Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минприроды России, глава ведомства Дмитрий Кобылкин обсудил с представителями предприятий и органов власти Южного Урала подготовку Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Напомним, мегаполис попал в список из 12 городов, обозначенных в «майском» указе президента РФ, где необходимо реализовать Комплексный план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Ключевыми блоками уже разработанных предложений являются: снижение негативного воздействия по основным предприятиям-загрязнителям, модернизация объектов энергетики, изменения в организации движения транспорта, развитие сети мониторинга, мероприятия по регулированию движения автотранспорта и др. Суммарное снижение выбросов в атмосферный воздух в результате реализации комплексного плана должно составить около 27% от текущего уровня.

«Основным фактором экологического риска в Челябинске является загрязнение атмосферного воздуха, – отмечают в Минприроды. – Вклад промышленных предприятий в загрязнение атмосферы является основным и составляет 48% от общего объема. Выбросы автотранспорта – 32%. Вклад коммунального сектора, в том числе городской свалки – 20%».

В Челябинске Росприроднадзор впервые применил наиболее жесткие меры реагирования – приостановку неисправного оборудования, судебные иски на приостановление деятельности предприятия, отзыв разрешительных документов, направление материалов в органы следствия для возбуждения уголовных дел. В период неблагоприятных метеоусловий (НМУ) проводится переброска в Челябинск передвижных экоаналитических лабораторий из Екатеринбурга и Кургана, вводится особый режим контроля с круглосуточными посменными рейдами. В Челябинске введена практика использования малой авиации и «беспилотников» для проведения рейдов.

Кобылкин в ходе видеоконференции рекомендовал заместителю губернатора Сергею Сушкову взять под особый контроль фиксируемые Росприроднадзором случаи залповых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. «Речь идет о здоровье людей, прошу не вынуждать Росприроднадзор переходить к «боевым действиям», – сказал он.

По итогам селектора принято решение о подготовке к середине июня текущего года «дорожной карты» по закрытию и рекультивации городской свалки, предложений по единственному исполнителю данных работ, итогового варианта Комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Челябинск, Виктор Елисеев

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