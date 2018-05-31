Минус два: еще один южноуральский выпускник «спалился» на ЕГЭ

Выпускника из Челябинской области поймали на ЕГЭ с мобильным телефоном.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, 30 мая в регионе более 12 тысяч участников написали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике базового уровня.

Экзамен сдавали выпускники, которые поступают на специальности, где в перечне вступительных экзаменов отсутствует предмет «математика», а также те, кто не планируют поступать в вуз.

Экзаменационная работа состояла из 20 заданий с кратким ответом, на выполнение которых было отведено 3 часа (180 минут). Для получения аттестата участникам достаточно получить оценку «3» (удовлетворительно).

«Базовая математика оценивается по пятибалльной системе – так, как принято в школе. В том случае, если участник получает «2», экзамен считается несданным. Если это единственный несданный экзамен из двух обязательных (русский язык и математика), то его можно пересдать в дополнительные сроки, предусмотренные единым расписанием. Если же оба обязательных экзамена не будут сданы, тогда участник сможет их пересдать только в следующем году», – проинформировала Елена Коузова, первый заместитель министра образования и науки Челябинской области.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья, а также обучающиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, сегодня сдавали государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по математике. Всего данный экзамен в Челябинской области сдавали 248 человек.

Директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас сообщил о сегодняшнем нарушении в одном из пунктов проведения экзаменов: «Для проведения ЕГЭ по математике базового уровня в Челябинской области была организована работа 84 пунктов проведения экзаменов. Во всех пунктах экзамен состоялся без технических сбоев, однако в одном из пунктов Сосновского муниципального района один из участников был удален с экзамена за наличие телефона. Его работа будет аннулирована».

Это уже второй выпускник южноуральской школы, чья работа будет аннулирована. 28 мая в Челябинске зафиксировали первое нарушение: один из экзаменуемых сфотографировал вопросы и разместил их в интернете.

Со своими результатами участники ЕГЭ по математике базового уровня смогут ознакомиться не позднее 15 июня.

ЕГЭ по математике профильного уровня будет проходить 1 июня. С полным расписанием ЕГЭ и ГВЭ в 2018 году можно ознакомиться на сайте официального информационного портала единого государственного экзамена.

Челябинск, Виктор Елисеев

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