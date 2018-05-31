«Помогите родственнику»: южноуралец выманивал деньги у мнимых родных на оплату несуществующего кредита

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело в отношении «телефонного мошенника», похитившего средства 43 жителей региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство региона утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 30-летнего жителя Миасса, обвиняемого в мошенничестве, уклонении от административного надзора и мошенничестве в сфере кредитования.

По версии следствия, мужчина с апреля по август 2017 года провернул аферу, позволившую ему вытянуть немалую сумму из 43 жителей Челябинской области. На одном из сайтов бесплатных объявлений он находил телефоны продавцов и их имена. После этого он звонил по выбранному номеру, представлялся родственником и в ходе беседы просил помощи в оплате кредита.

В итоге отзывчивые южноуральцы переводили «родственнику» запрошенную им сумму – от четырех до сорока тысяч рублей.

Кроме того, мужчина похитил денежные средства кредитной организации в размере 8 тысяч рублей, предоставив ложные сведения о заемщике.

Всего злоумышленник похитил средства 43 южноуральцев и одного юрлица, причинив ущерб на общую сумму более 530 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.18

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