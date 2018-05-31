Банда цыган получила тюремные сроки за сбыт и контрабанду наркотиков

В Челябинской области к различным срокам заключения приговорены 20 участников группы, занимавшейся контрабандой и торговлей наркотиками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского областного суда, оглашен приговор участникам организованной группы, занимавшимся незаконным оборотом наркотиков и контрабандой. На скамье подсудимых оказались 20 человек (4 из них – женщины).

Суд установил, что руководители группы, отбывая наказания в колонии в Свердловской области за незаконный оборот наркотиков, решили продолжить свою преступную деятельность. В конце 2013 года они создали организованную группу для совершения преступлений, связанных с приобретением, хранением и сбытом героина и гашиша, в состав которой вошли еще трое осужденных той же колонии, а также их знакомые и родственники, находившиеся на свободе.

Весь период своего функционирования группа характеризовалась преимущественно этническим цыганским составом, родственными отношениями и согласованностью действий. Получение финансовой прибыли в организованной группе строилось на разнице между закупочной стоимостью оптовых партий товара и его розничной ценой.

В целях облегчения совершения преступлений участники использовали различные банковские карты и счета, открытые на них, их родственников и посторонних лиц, а также получали деньги на счета мобильных телефонов. Члены группы, отбывающие наказание в колонии, связывались с остальными при помощи сотовых телефонов. Зная о возможности прослушивания переговоров сотрудниками правоохранительных органов, члены группы в целях конспирации общались на цыганском наречии, использовали специальные термины, скрывающие истинный смысл разговоров, постоянно меняли сим-карты и телефоны.

Среди членов организованной группы были четко распределены обязанности. Так, двое заключенных выполняли руководящие роли, планировали и подготавливали совершение особо тяжких преступлений, связанных с незаконным сбытом героина; координировали и контролировали действия лиц, приобретавших наркотические средства, вербовали новых участников; разрабатывали меры безопасности и конспирации; подыскивали покупателей и сами поддерживали с ними связь. Остальные члены группы подыскивали поставщиков, приобретали товар, подготавливали и осуществляли сбыт героина через систему «закладок».

Объединившись в организованную группу, подсудимые в разных ее составах за период с декабря 2013 года по 26 января 2015 года совершили 11 преступлений, связанных с незаконным оборотом героина. Кроме того были совершены еще 7 преступлений отдельными участниками вне состава этой группы. Так, в 2014 году трое других наркодилеров в составе своей организованной группы совершили контрабанду героина в особо крупном размере массой порядка 10 килограммов, который собирались сбыть в Свердловской и Челябинской областях. Они договаривались о количестве героина, необходимого для сбыта, месте и сроках встречи для его распределения. Один приобретал в Казахстане героин и помещал в тайник, оборудованный в бензобаке автомобиля соучастника, после чего последний перевозил наркотики через государственную границу РФ. Затем все втроем они встречались в Челябинской области, которая являлась промежуточным пунктом, и распределяли героин для дальнейшего сбыта.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ФСКН России деятельность осужденных была прекращена в январе 2015 года. За весь период преступной деятельности общий доход наркоторговцев составил около 11 миллионов рублей. Всего по делу изъято более 11 килограммов героина и более 38 граммов гашиша.

Суд назначил участникам группы наказание в виде лишения свободы: одному из руководителей сети – на срок 16 лет, другому – 13 лет 6 месяцев, остальным – от 8 лет 6 месяцев до 17 лет 6 месяцев. Одному из осужденных, оправданному по всем преступлениям, связанным с организованной группой и сбытом наркотиков, назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Семеро осужденных будут отбывать наказание в колонии особого режима, восемь – строгого, пять – общего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Верховный Суд РФ.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.18

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