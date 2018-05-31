Лето на Южном Урале начинается с заморозков

Первые дни июня ознаменуются в Челябинской области заморозками до -3.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в ночь на пятницу на Южном Урале ожидается облачная погода с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди. Температура воздуха 0, +5 градусов по Цельсию. Днем к дождям в отдельных районах добавятся грозы. Температура воздуха по области +10, +15 градусов.

В субботу, 2 июня, по прогнозу синоптиков, в регионе продолжатся небольшие дожди. Ночью температура не поднимется выше +5 градусов, а местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -3 градусов Цельсия. Днем будет чуть холоднее, чем 1 июня – 9-14 градусов выше нуля.

В Челябинске в первую ночь лета ожидается небольшой дождь, температура +2, +4 градуса. Днем воздух прогреется всего лишь до +11, +12 градусов. В ночь на субботу синоптики обещают +1, +3. Днем – +10, +11 градусов. Единственное, что может утешить челябинцев в такую, совсем не летнюю, погоду: 1 – 2 июня синоптики осадков не ожидают.

Челябинск, Виктор Елисеев

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