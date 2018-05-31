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Четверг, 31 мая 2018, 14:26 мск

Новости Челябинск

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Большинство челябинцев не хочет многодетную семью

Социологи выяснили, какую семью челябинцы считают идеальной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в идеальной семье должно быть двое или трое детей. Так считают челябинцы, принявшие участие в опросе, проведенном лабораторией прикладной политологии и социологии Челябинского филиала РАНХиГС.

Самым распространённым ответом респондентов стало «два ребёнка». Так ответили 55,3% участников опроса, чаще остальных – респонденты в возрасте от 31 до 50 лет, по роду занятий – наёмные работники.

Более чем каждый четвёртый горожанин (28,3%) считает идеальной ситуацию, когда в семье трое детей. Эта группа респондентов чаще представлена женщинами, жителями города старше 50 лет, пенсионерами – как работающими, так и неработающими, респондентами со средним уровнем материальной обеспеченности.

Одного ребёнка (в идеале) видят в своей семье 6,0% респондентов. Чаще так отвечают жители города в возрасте от 18 до 30 лет, по роду занятий – в большинстве своём, временно неработающие горожане, в материальном плане – либо очень обеспеченные, либо с уровнем дохода ниже среднего.

Четыре или больше – мечты 5,1% горожан. Больше других о большой семье говорили респонденты с высшим образованием, по роду занятий – индивидуальные предприниматели и неработающие пенсионеры, по самооценке материального положения – достаточно состоятельные горожане.

«Подобный вопрос мы уже задавали респондентам в 2007 году. Спустя 11 лет интересно взглянуть на динамику настроений горожан», – рассказали социологи. Более десятилетия назад остановиться на одном ребенке намеревались 12,9% респондентов. 50,4% сказали, что в их семье будет не более двух детей. 15,6% челябинцев намеревались в случае, если бы позволяли условия, родить трех детей. А 4,5% (в 2018 году – 0,7%) не собирались рожать вовсе. Остальные ответы не вышли за пределы статистической погрешности: четверо детей – 1,6%, пять и более – 1,7%.

Следует отметить и разность среди затруднившихся с ответом. Если в 2007 году таковых было 13,3%, то в 2018-м – 4,6%.

Вместе с тем, сравнивать результаты двух опросов не совсем корректно. Отчасти это признают и сами социологи. «Эксперты часто говорят о том, что, результаты таких опросов отражают социетальные оценки людей – как было бы правильно для общества, то есть люди отражают распространяемую в обществе норму», – отмечают организаторы опроса. И это замечание вполне возможно отнести к опросу 2018 года, когда челябинцев спрашивали об их идеальном представлении о семье. В то время как в 2007 году вопрос звучал «Если бы жизненные обстоятельства благоприятствовали Вашему намерению, сколько детей Вы бы имели?» И уже само по себе упоминание жизненных обстоятельств заставляло участников опроса учитывать социально-экономические условия, в которых они существуют, то есть учитывать при ответе свои реальные возможности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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