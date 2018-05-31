«Экологические риски»: инвестор отказался выращивать рыбу в челябинском пруду

Рыбопромышленная компания уводит свое производство подальше от Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», компания «БИОника» не будет создавать в Челябинске производство по разведению клариевого сома. Представители инвестора объяснили свое решение высокими инвестиционными и репутационными рисками, связанными с работой в экологически неблагополучной местности.

Напомним, несколько лет назад рыбопромышленная комиссия заявила о масштабных планах по организации в Челябинской области площадок по выращиванию осетровых и клариевого сома. Осетровыми планировалось заняться в Еткульском районе, а для выращивания сома инвесторы приобрели территорию старой ЧГРЭС. Однако теперь от использования для рыбоводства челябинской площадки решено отказаться.

«Мы решили, что выращивать сома на ЧГРЭС не будем,– цитирует «Ъ-Южный Урал» директора «БИОники» Салима Шарыпова.– Изначально задумывалось, что там будет рыбное производство, но возникли две проблемы: экологическая и этическая. Первая заключается в том, что рядом находятся промышленные предприятия, причем самым опасным «соседом» оказался даже не ЧЭМК, а фабрика «Краснодеревщик», которая находится через реку. Там фенольные лаки, которые влияют на воздух и создают неблагоприятные условия для выращивания. Вторая проблема в том, что, несмотря на все предусмотренные нами технологические решения, направленные на выпуск экологически чистой продукции, челябинцы не захотят покупать рыбу, выращенную возле электрометаллургического комбината. Поэтому, несмотря на то, что мы получили все разрешения на выращивание сома на этой территории, решили отказаться от этого производства».

Теперь клариевого сома компания намерена выращивать там же, где будет разводить осетровых, – в Еткульском районе. А для челябинской площадки намерена найти другое применение, не связанное с пищевой промышленностью.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.18

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