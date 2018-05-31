Южноуралец запасся в турпоездке фальшивыми евро на полмиллиона рублей

Житель Кусы предстанет перед судом за сбыт поддельной иностранной валюты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, 49-летний житель Кусы обвиняется в хранении, перевозке в целях сбыта и сбыте заведомо поддельных билетов в иностранной валюте.

По версии следствия, южноуралец приобрел у неустановленного лица на территории иностранного государства 16 поддельных банковских билетов Европейского центрального банка в иностранной валюте номиналом 500 евро каждый.

В октябре 2017 года мужчина попытался обменять на рубли в одном из банков Златоуста поддельные купюры на общую сумму 8 тысяч евро, из которых 13 купюр были возвращены как сомнительные, а оставшиеся обменяны на 100 тысяч рублей.

В тот же день в другом отделении банка он предъявил для обмена 2 поддельные купюры на общую сумму 1 тысяча евро. Но сотрудница банка, обнаружив признаки подделки, вызвала полицейских, которые изъяли фальшивые пятисотки.

Но южноуралец не успокоился. В ноябре 2017 года мужчина обратился в один из банков Челябинска, где обменял остававшиеся у него купюры на 532 тысячи рублей.

Похищенные средства в ходе следствия возвращены банкам.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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