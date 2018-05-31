В Челябинске готовятся ко второму этапу опрессовок

На следующей неделе в Челябинске начнется очередной этап опрессовок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, очередной этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартует 5 июня.

Горячая вода будет отключена по 19 июня в 1 тысяче 249 жилых домах, 67 детских садах, 68 учебных и 21 лечебном учреждениях во всех районах Челябинска, кроме Советского и Металлургического.

Как отмечают в управлении ЖКХ Администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что, как и в прошлом году, во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлён.

Со списком адресов жилых домов и учреждений можно ознакомиться на странице «ЖКХ» официального сайта Администрации города Челябинска в разделе «Графики проведения опрессовок».

Кроме того, будет отключена горячая вода в домах, обслуживаемых локальными котельными. С перечнем домов можно ознакомиться здесь.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 31.05.18

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