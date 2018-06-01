В центре Челябинска столкнулись две маршрутки

В Челябинске одна маршрутка «подрезала» другую.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла сегодня утром на остановке «Гражданпроект». Горожане сообщили об этом в социальных сетях.

Автобусы ПАЗ, следовавшие по маршрутам №8 и №15 столкнулись, когда один из них отъезжал от остановочного пункта: водитель другого маршрута просто не пропустил коллегу, и в итоге получил удар в правый борт.

По словам челябинцев, оба маршрута ездят от ЧМК до ЮУрГУ и конкурируют между собой. Сегодня обостренное чувство конкуренции могло стоить кому-то из пассажиров жизни, неодобрительно заметили горожане. По предварительной информации, в ДТП никто серьезно не пострадал.

Челябинск, Виктор Елисеев

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