В Челябинской области закрыли торговый центр, не готовый к пожару

В Златоусте по иску прокурора суд приостановил деятельность индивидуального предпринимателя по эксплуатации помещения торгово-досугового центра.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе проверки здания торогово-досугового центра «Урал» установлено, что индивидуальным предпринимателем допущены нарушения норм и правил пожарной безопасности.

Так, административные помещения, расположенные в подвале, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; ширина эвакуационного выхода из подвала составляет менее 80 сантиметров, высота менее 1,9 метра; не предусмотрено удаление продуктов горения при пожаре системой вытяжной противодымной вентиляции из помещений подвала без естественного проветривания.

«Дальнейшая эксплуатация помещений торгово-досугового центра «Урал», не соответствующих требованиям пожарной безопасности, потенциально опасна для жизни и здоровья находящихся там граждан», – пришли к выводу в надзорном ведомстве, направив в суд иск о приостановке деятельности учреждения.

По итогам рассмотрения иска прокурора суд приостановил деятельности индивидуального предпринимателя, владеющего торгово-досуговым центром, обязав его выполнить мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.18

В центре Челябинска столкнулись две маршрутки. / Челябинский областной суд вынес вердикт по делу экс-сенатора Цыбко. / 1 июня ожидаются следующие события – Челябинск. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»