Суд заставил мэрию Челябинска отремонтировать опасные участки дорог в Ленинском районе

Суд обязал администрацию города заняться ремонтом дорог после жалоб челябинцев.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Ленинского района областного центра провело проверку по обращению жителей о ненадлежащем эксплуатационном состоянии дорожного покрытия улицы Коммунаров – на участке от улицы Дзержинского до улицы Агалакова, улицы Отечественная на всем ее протяжении, а также межквартального проезда – от улицы Отечественная, 11, до пересечения с улицей Вагнера.

«Установлено, что дорожное покрытие вышеуказанных улиц не соответствует положениям нормативных документов устанавливающих обязательные требования к эксплуатационному состоянию проезжей части, – констатировали в прокуратуре. – Нарушение целостности дорожного покрытия ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, поскольку влечет повышение аварийности на дорогах, угрозу причинения имущественного ущерба собственникам автомобилей, а также может привести к наступлению тяжких последствий в виде причинения вреда жизни и здоровью».

По фактам выявленных нарушений в Советский районный суд было направлено исковое заявление о понуждении администрации Челябинска устранить нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Судом требования прокурора удовлетворены, фактическое устранение нарушений поставлено на контроль прокуратуры района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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