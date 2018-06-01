И развеселит, и напакостит: в Челябинске объявилась Баба Яга (ФОТО)

В Челябинске появился памятник Бабе Яге.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», самая известная славянская ведьма уютно расположилась в центре города – у Кукольного театра и полностью соответствует определению «жуткое (если вспомнить, что о ней писали в сказках), но симпатичное».

Баба-Яга – самый сложный и противоречивый образ славянской мифологии. В последние столетия она приобрела имидж страшной старухи с костяной ногой, живущая в дремучем лесу в избушке на курьих ножках, делающая добрым людям всякие пакости.

Однако, согласно ряду исследований, ее образ берет начало во времена матриархата, и сначала Яга была самой могучей берегиней: хранила род, народные традиции, защищала сирот. Постепенно красавица-богиня превращалась в воительницу и представителя Нави (мира мертвых) – она стала проводником из Яви в Навь и повелительницей Верхнего подземного царства (это еще не мир мертвых, но уже и не мир живых). Тогда-то Яга и обзавелась костяной (мертвой) ногой, получив сходство с живым мертвецом.

В период христианизации Руси Бабу Ягу наряду с другими древнейшими богами окончательно перевели в разряд врагов рода человеческого: из красавицы-берегини она превратилась в злую старуху, жарящую в печи детей. Что, кстати, было почти правдой: славяне, действительно, засовывали детей в горячую печь – там их (а также молодежь, стариков и больных) мыли и выпаривали хворь.

В ХХ веке образ Бабы Яги снова перетерпел изменения и сегодня колдунья воспринимается чаще как комическая старуха – вредная, но веселая и безобидная.

Стоит напомнить, что в сказках Яга, хотя и мотает нервы добру молодцу, но всегда указывает верную дорогу тому, кто хочет знать и готов ради достижения цели преодолевать трудности; хотя и держит в заключении красну девицу, но учить ее всяким полезностям – готовить снадобья, поддерживать чистоту, вести хозяйство. То есть, по сути, является учителем. Так что ее появление в Челябинске в День защиты детей весьма символично: ведь смысл защиты не в том, чтобы спрятать ребенка от бурь и невзгод, а в том, чтобы дать ему необходимые для жизни навыки, научить принимать адекватные решения и выбирать верную дорогу.

Впрочем, городские власти, устроившие сегодня торжественную церемонию открытия памятника, вложили иной смысл: «Организаторы считают, что это событие соединит в себе культурные традиции и важнейшие социальные вопросы, – сообщили в мэрии. – Арт-проект «Баба Яга» имеет международную известность, являясь участником зарубежных выставок современного искусства в Майами и Дубае. Подобные скульптуры установлены в городах России и США, теперь и Челябинск станет их культурным городом-побратимом. «Народный супер герой» стала послом проекта, продвигая русскую культуру на международной арене, а также являясь символом возрождения традиционных национальных ценностей».

Правда, как именно Яга продвигает и символизирует, чиновники не уточнили, но должна же быть у бабушки какая-то тайна.

Кстати, к церемонии открытия, которая началась в 13:00, у кукольного театра решили покрасить забор.

Красить начали несколько часов назад. Так что праздник для кого-то может получиться как раз в духе Бабы Яги – и развеселила, и напакостила.

Челябинск, Ольга Арсентьева, Ульяна Белкина

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