Дошутился: южноуралец, «заминировавший» почтовое отделение, предстанет перед судом

Уголовное дело в отношении златоустовца, перепугавшего работников и клиентов почты, поступило в суд.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Златоустовского городского суда, в судебную инстанцию поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Из обвинительного заключения следует, что 7 ноября 2017 года мужчина передал оператору почтового отделения связи бланки, в которых написал, что здание почты заминировано, бомба находится в ящике почтового отделения. В результате на место ЧП вызвали полицию о экстренные службы, из многоквартирного жилого дома, на первом этаже которого расположено отделение связи, было эвакуировано 173 человека. В ходе обследования взрывное устройство обнаружено не было.

Южноуралец на предварительном следствии свою вину в совершении преступления признал. По словам мужчины, 7 ноября он выпил пива, и ему захотелось над кем-нибудь подшутить. С этой целью он зашел в отделение почты, со стойки взял бланки, в которых сделал запись, что помещение почты заминировано. Бланки передал оператору, убедившись, что она читает написанный им текст, вышел из помещения. При этом златоустовец признал, что понимал преступность своих действий. В содеянном южноуралец раскаивается, на момент совершения преступления воспринимал свой поступок, как шутку.

Уголовное дело будет рассмотрено 5 июня. Кроме того, отделом МВД России по Златоустовскому городскому округу заявлен гражданский иск о взыскании с подсудимого средств, затраченных на отработку ложного сообщения о взрыве, в сумме 2 тысяч 496 рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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