Вот и лето пришло: южноуральцев предупредили об ухудшении погодных условий

На Южном Урале прогнозируется ухудшение погодных условий.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 2 июня на территории региона ночью местами ночью ожидаются небольшие дожди, в горах с мокрым снегом, днем в большинстве районов небольшие, местами умеренные дожди. Ветер северный, северо-западный 5-10 метров в секунду, отдельные порывы ночью до 15 метров в секунду, днём 15-20 метров в секунду.

Повышается вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения. Возможно повреждение слабоукрепленных конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередач, вал деревьев.

Органам исполнительной власти, органам местного самоуправления, организациям (в пределах своих компетенций и полномочий) рекомендовано в случае ухудшения обстановки привести органы управления, силы и средства муниципальных образований в режим функционирования «Повышенная готовность» и организовать дополнительные меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Челябинск, Виктор Елисеев

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