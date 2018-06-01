ММК выплатит по 80 копеек дивидендов на акцию

На ММк прошло Годовое общее собрание акционеров.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), собранием утвержден годовой отчет ПАО «ММК» и бухгалтерская отчетность за 2017 год, а также принято решение о выплате дивидендов по результатам отчетного 2017 года в размере 0,806 рубля (с учетом налога) на одну акцию.

Ранее акционерам также были выплачены дивиденды по результатам первого полугодия отчетного 2017 года в сумме 9 миллиардов 710,5 миллионов рублей (0,869 рубля с учетом налога на одну акцию) и по результатам девяти месяцев отчетного 2017 года в сумме 12 миллиардов 414,7 миллиона рублей (1,111 рубля с учетом налога на одну акцию).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным именным акциям ПАО «ММК» по результатам отчетного 2017 года, – 13 июня 2018 года на конец операционного дня.

Собрание акционеров избрало Совет директоров ПАО «ММК», в который вошли: Виктор Рашников, Павел Шиляев (генеральный директор ПАО «ММК»), Николай Лядов (заместитель генерального директора по продажам ПАО «ММК»), Сергей Ушаков (заместитель генерального директора по производству ПАО «ММК»), Ольга Рашникова, Зумруд Рустамова (заместитель генерального директора АО «Полиметалл УК»), Кирилл Лёвин (заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк»).

Кроме того, в состав Совета директоров вошли три директора, которые соответствуют критериям независимости, предусмотренным Кодексом корпоративного управления, рекомендованным Банком России и Правилами листинга ПАО Московская биржа: Рубен Аганбегян (советник генерального директора ООО «Инвестиционная компания Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал»), Валерий Марцинович (стратегический директор кластера быстроразвивающихся рынков Европы ООО «Хэй Груп»), Тав Морган (директор департамента филиала компании с ограниченной ответственностью «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс Групп Лимитед»).

Была избрана Ревизионная комиссия в составе: Александр Масленников, Оксана Дюльдина, Галина Акимова. Утвержден аудитор Общества – АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

Акционеры утвердили размер выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей в 2018-2019 годах.

По окончании собрания акционеров состоялось первое заседание Совета директоров ПАО «ММК», на котором Виктор Рашников был избран председателем. Были сформированы комитеты Совета директоров, а также принято решение о признании К. Лёвина независимым членом Совета директоров.

Челябинск, Виктор Елисеев

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