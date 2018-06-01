Южноралец «угнал» дорогое авто с помощью эвакуатора

В Челябинской области рецидивист похитил дорогой автомобиль с помощью эвакуатора.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, следователи городского полицейского управления Магнитогорска закончили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, совершившего ряд имущественных преступлений.

Осенью 2017 года 23-летний молодой человек, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления, совершил несколько имущественных преступлений. Так, в начале сентября, увидев объявление в сети Интернет о продаже мотоцикла в Магнитогорске, он встретился с продавцом и договорился о приобретении транспортного средства с отсрочкой платежа. После того, как южноуральцу передали мотоцикл, продавец указанную сумму не получил, причиненный ущерб составил 80 тысяч рублей.

Затем магнитогорец положил глаз на дорогостоящий автомобиль. Чтобы получить машину, он проявил невиданную смекалку. Сначала парень вывел автомобиль из строя. После этого узнал местонахождение транспортного средства на неохраняемой парковке. Прекрасно зная, что автомобиль неисправен, он вызвал эвакуатор и перегнал машину в выбранное для этого место. Ущерб составил более 850 тысяч рублей.

Магнитогорцу предъявлено обвинение по уголовным делам, возбужденным по фактам кражи, мошенничества и умышленного повреждения чужого имущества. Санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Похищенный автомобиль возвращен владельцу.

Обвинительное заключение по уголовному делу подписано прокурором Ленинского района Магнитогорска, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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