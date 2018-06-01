Тренер, вытащивший челябинский «Трактор» со дна КХЛ, официально перешел в питерский СКА

Анвар Гатиятулин официально объявлен помощником главного тренера ХК «СКА» (Санкт-Петербург).

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «СКА» (Санкт-Петербург), сформирован новый тренерский штаб хоккейного клуба.

Главным тренером команды назначен Илья Воробьев. Контракт заключен сроком на два года. Его помощниками станут Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин. Работу в СКА продолжат тренер вратарей Рашит Давыдов, тренер по индивидуальной подготовке вратарей Марко Торениус, а также тренер по ОФП Юрий Жданов и тренер по ИФП Денис Коротышев. Ларс Юханссон займет должность тренера-методиста.

Анвар Гатиятулин возглавил челябинский «Трактор» в 2015 году, когда команда находилась в глубоком кризисе, в который погрузилась после ухода в 2014 году с поста главного тренера легендарного Валерия Белоусова. Сначала клуб возглавил финн Карри Киви, не продержавшийся на этом посту и полугода. Ему на смену пришел Андрей Николишин. Несмотря на то, что на закате своей игровой карьеры он играл в составе «Трактора», он там и не смог найти общий язык с игроками и спустя один сезон руководство клуба разорвало с ним контракт.

Приход Гатиятулина вселил в болельщиков «Трактора» надежду, которую не поколебало даже непопадание клуба в плей-офф сезона 2015-2016 годов. Уже в следующем сезоне «черно-белые» вернулись в плей-офф Кубка Гагарина, а в нынешнем году «Трактор» дошел до финала Восточной конференции, где уступил казанскому «Ак-Барсу», став бронзовым призером чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Большее челябинцам удавалось лишь при Валерии Белоусове: в сезоне 2011-2012 годов «Трактор» занял первое место регулярного первенства КХЛ, завоевав Кубок Континента, а в следующем сезоне пробился в финал Кубка Гагарина и стал серебряным призером чемпионата КХЛ.

Однако, несмотря на возвращение «Трактора» при Анваре Гатиятулине в число лидеров Лиги, руководство клуба не торопилось с предложением о продлении контракта, истекающего осенью нынешнего года. Когда же предложение все-таки последовало (причем на тех же условиях, что и два года назад, как будто не было триумфального камбэка), у Гатиятулина уже полным ходом шли переговоры со СКА.

По информации портала championat.com, в грядущем сезоне челябинский «Трактор» может возглавить Герман Титов, возглавлявший до конца апреля нынешнего года омский «Авангард».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 01.06.18

Переназначат: судьба полпреда Холманских решена. / Южноралец «угнал» дорогое авто с помощью эвакуатора. / ММК выплатит по 80 копеек дивидендов на акцию. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»