Провалом довольны: Южный Урал вновь не попал в топ-20 инвестрейтинга РФ

Челябинская область вновь осталась за пределами первой двадцатки национального рейтинга состояния инвестклимата.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинская область заняла, как и год назад, 22-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.

Отметим, что задачу вывести Южный Урал в топ-20 этого рейтинга губернатор Челябинской области Борис Дубровский ставил перед правительством региона еще в 2016 году. Однако ни в 2017-м, ни теперь этого добиться не удалось. И если год назад чиновники могли сказать в свое оправдание, что область поднялась на 10 ступеней – с 32-го места в 2016 году на 22-е, то в нынешнем году похвастаться нечем.

Впрочем, в администрации губернатора очередной провал восприняли без надрыва. «Да, не оправдались ожидания от рейтинга. Но за четыре года мы – на высшей отметке. Надо понимать, что все регионы гиперактивно развиваются. У нас динамика прироста выше, чем у Тулы, Татарстана и Калуги. Все бегут вперед. Но у нас есть субъективные проблемы, есть тонкие настройки», – заявил пресс-секретарь губернатора Челябинской области Дмитрий Федечкин.

Можно лишь позавидовать спокойствию чиновника и его умению подбирать «спарринг-партнеров» для Южного Урала. Действительно, все три названные региона показали отрицательную динамику. Однако все эти три региона находятся в топ-20, куда никак не может попасть Челябинская область. Отрицательная динамика Татарстана проявилась в том, что республика с 1-го места рейтинга опустилась на 3-е. И, по данным экономиста Владимира Гаврилова, инвестиционная политика правительства Татарстана позволяет привлекать в экономику больше 1 миллиарда рублей в день. Челябинской области такая «отрицательная» динамика и не снилась.

Напомним, в стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года желаемый уровень инвестиций в экономику Южного Урала при целевом (самом оптимистичном) сценарии оценивается в 5 триллионов рублей за все время реализации стратегии. Это чуть больше 900 миллионов в день, если распределить их на 15 лет – с 2021 года. А чиновники областного министерства экономического развития уверены, что развитие будет двигаться по инерционному сценарию, предполагающему объем инвестиций в 2,5 раза меньше целевого, то есть в 3-4 раза меньше, чем в Татарстане, с которым г-н Федечкин сравнивает Челябинскую область по «динамике прироста».

Аналогичная ситуация и с Тульской областью, опустившейся с 4-го на 5-е место Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. И даже с Калугой, оказавшейся на 13-м месте.

А вот почему-то с Тюменской областью, поднявшейся с 5-го на 1-е место и возглавившей рейтинг, южноуральские чиновники предпочитают регион не сравнивать. Еще более неприятен для них результат соседней Свердловской области, взлетевшей сразу на 13 позиций и запрыгнувшей-таки на 20-ю строчку рейтинга. То есть попавшей в топ-20, что никак не получается у Челябинской области.

Кстати, результат свердловчан не столь уж неповторим. Так, рост сразу на 13 позиций показал Санкт-Петербург, переместившийся в рейтинге на 4-ю строчку. Впервые в топ-20 рейтинга попала Калининградская область, которая с 39 места переместилась на 15 (+24 позиции), сообщает пресс-служба составляющего рейтинг Агентства инвестиционного развития. 42 позиции прибавила Сахалинская область, 36 – Камчатский край. Можно, конечно, предположить, что в нижней половине рейтинга расти проще. Но это предположение разбивает пример Хабаровского края, прибавившего 22 позиции и занимающего сейчас 18-ю строчку рейтинга.

Вообще же Челябинскую область в гонке по выходу в топ-20 обошли в нынешнем году семь регионов: Свердловская область (с 33-го места на 20-е), Новосибирская область (с 27-го на 19-е), Хабаровский край (с 40-го на 18-е), Калининградская область (с 39-го на 15-е), Югра (с 30-го на 14-е) и Белгородская область (с 23-го на 11-е).

Кстати, из регионов Уральского федерального округа за пределами первой двадцатки рейтинга остались только Челябинская и Курганская области.

Наверное, у правительства Южного Урала, действительно, «есть субъективные проблемы». Какие? Вот один пример. В этом году Челябинск принимал чемпионат мира по хоккею среди юниоров, напоминают горожане на одном из многочисленных форумов. Было сказано много красивых слов, чиновники областного правительства и челябинской мэрии были очень довольны и горды (стараясь не вспоминать, что чемпионат залучил в столицу Южного Урала бывший глава региона, ныне опальный Михаил Юревич).

Что, кроме удовольствия местных чиновников, получили от прошедшего юниорского турнира челябинцы? Ничего. А вот как на новость о проведении молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году в Новосибирске отреагировал врио губернатора этого региона Андрей Травников: в городе будет построена новая ледовая арена на 10 тысяч мест, обустроены набережная и прилегающая к ней территория, рядом с ареной будет организована станция метро. Объем инвестиций оценили в 10 миллиардов рублей.

В Челябинске же, иронизируют горожане, «обошлись минимумом: сувениркой и рекламными растяжками». У кого-нибудь после этого возникает вопрос: почему Челябинская область в рейтинге состояния инвестиционного климата на 22-м месте, а Новосибирская – на 18-м?

Челябинск, Виктор Елисеев

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